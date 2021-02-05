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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

05.02.2021 22:06 | Son Güncelleme:
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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Saat 21.00'de başlayan ve 8 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve yollarda önemli oranda azalma görüldü.

Konya'da kısıtlamanın ardından Zafer, Alaaddin Bulvarı ve Kule civarı tenhalaştı.

Polis, kentin belli noktalarında uygulama yapmaya başladı.

- Karaman

Karaman'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri, kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

- Aksaray

Aksaray'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde uygulama yaptı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

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