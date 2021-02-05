Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

Aksaray'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Karaman'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Saat 21.00'de başlayan ve 8 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve yollarda önemli oranda azalma görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar 'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde uygulama yaptı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

