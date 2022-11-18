MasterChefi tarihi şehirlerden biri olan Konya'da çekildi. Programda Konya lezzetleri ve Konya Kyoto Japon Parkı tanıtıldı. Konya Belediye Başkanı, "Kyoto ve Konya arasında bir kardeşlik ilişkisi kuruldu. Bu park 40 bin metrekarelik bir alanda onun anısına gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı. Peki Konya Kyoto Japon Parkı nerede, nasıl gidilir? Konya Kyoto Japon Parkı ziyaret saatleri neler? İşte detaylar...

KONYA KYOTO PARKI NEREDE?

Konya Kyoto japon parku Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunur.

Bu 3,6 hektarlık Japon tarzı parkta çiçekler, süs havuzları ve geleneksel bir bina bulunur.

Konya Kyoto Japon Parkı açık adres: Adres: Kosova, Veysel Karani Cd. No:131/A, 42250 Selçuklu/Konya

KONYA KYOTO PARKI ZİYARET SAATLERİ

Konya Kyoto Japon Parkı haftanın tüm günü 08.00'de açılır ve 23.30'da kapanır.



