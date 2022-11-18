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Konya Kyoto Japon Parkı nerede, nasıl gidilir? Konya Kyoto Japon Parkı ziyaret saatleri neler?

18.11.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jüri üyeliğinde Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın bulunduğu MasterChef programı, 18 Kasım akşamında yayınlanacak yeni bölüm için Konya'da çekildi. Programda Konya Kyoto Japon Parkı da tanıtıldı. Peki Konya Kyoto Japon Parkı nerede, nasıl gidilir? Konya Kyoto Japon Parkı ziyaret saatleri neler? İşte detaylar...

Konya Kyoto Japon Parkı nerede, nasıl gidilir? Konya Kyoto Japon Parkı ziyaret saatleri neler?

MasterChefi tarihi şehirlerden biri olan Konya'da çekildi. Programda Konya lezzetleri ve Konya Kyoto Japon Parkı tanıtıldı. Konya Belediye Başkanı, "Kyoto ve Konya arasında bir kardeşlik ilişkisi kuruldu. Bu park 40 bin metrekarelik bir alanda onun anısına gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı. Peki Konya Kyoto Japon Parkı nerede, nasıl gidilir? Konya Kyoto Japon Parkı ziyaret saatleri neler? İşte detaylar...

Konya Kyoto Japon Parkı nerede, nasıl gidilir? Konya Kyoto Japon Parkı ziyaret saatleri neler?

KONYA KYOTO PARKI NEREDE?

Konya Kyoto japon parku Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunur.

Bu 3,6 hektarlık Japon tarzı parkta çiçekler, süs havuzları ve geleneksel bir bina bulunur.

Konya Kyoto Japon Parkı açık adres: Adres: Kosova, Veysel Karani Cd. No:131/A, 42250 Selçuklu/Konya

KONYA KYOTO PARKI ZİYARET SAATLERİ

Konya Kyoto Japon Parkı haftanın tüm günü 08.00'de açılır ve 23.30'da kapanır.

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Konya Masterchef park

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