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Konya, lale üretiminde Türkiye birincisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:20 | Son Güncelleme

  TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin toplam lale üretiminin yüzde 98,4’ünü Konya karşıladı.

Konya, lale üretiminde Türkiye birincisi

KONYA,(DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin toplam lale üretiminin yüzde 98,4’ünü Konya karşıladı. Konya'nın ardından İstanbul ikinci, Yalova üçüncü sırada yer alıyor.
TÜİK, bitkisel istatistikler raporunda Türkiye'de lale üretiminin 2018 yılında ne kadar üretildiğini açıkladı. TÜİK verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 410 bin metrekare alanda 40,7 milyon lale üretildi. Türkiye’nin toplam lale üretiminin yüzde 98,4’ünü Konya karşıladı. Konya'da 400 bin metrekare alanda 40 milyon lale üretildi. İkinci sırada yer alan İstanbul'da 7 bin 500 metrekare alanda 560 bin, Yalova'da ise 700 metrekare alanda 50 bin lale üretildi. Konya'da metrekare başına 100 adet lale üretilmiş oldu. Türkiye’de ise 2018 yılında metrekare başına 99 adet lale üretildi. TÜİK verilerine göre 2017 yılında Konya'da 44 milyon lale üretilirken, geçen yıl yüzde 9,1 oranda azalma ile 40 milyon lale üretildiği belirtildi. İstanbul'da ise 2017 yılında 380 bin lale üretilirken, 2018 yılında yüzde 47,1 oranında artarak 560 bin adet oldu. Yalova ilinde ise lale üretimi 2017-2018 yılları arasında değişmedi. Türkiye'de 2017 yılında 44,5 milyon üretilen lale 2018 yılında yüzde 8,6 oranında azalarak 40,7 milyon adet oldu. Her yıl ziyaretçi akınına uğrayan Konya'daki lale tarlasında çok sayıda yerli ve yabancı turist fotoğraf çektiriyor.
FOTOĞRAFLI

Konya, lale üretiminde Türkiye birincisiKonya, lale üretiminde Türkiye birincisiKonya, lale üretiminde Türkiye birincisiKonya, lale üretiminde Türkiye birincisi

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