HABER

Konya merkezli 18 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

Konya merkezli 18 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan yürütülen soruşturmada, 44’ü muvazzaf asker olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu belirlenen "mahrem imamların" ifadeleri doğrultusunda TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi olduğu tespit edilen 44’ü muvazzaf asker olmak üzere 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya merkezli 18 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı

Konya merkezli 18 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan yürütülen soruşturmada, 44’ü muvazzaf asker olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu belirlenen "mahrem imamların" ifadeleri doğrultusunda TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi olduğu tespit edilen 44’ü muvazzaf asker olmak üzere 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 18 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda daha önceden ihraç edilen askerlerin de aralarında olduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Konya merkezli 18 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı

Konya merkezli 18 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Keşan’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 1 tutuklamaKeşan’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 1 tutuklama
Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldıHollanda’da polis papağanı gözaltına aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.