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Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
KONYA
HABERLERİ
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25.02.2020 08:46 |
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Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.