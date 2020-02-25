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  4. Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KONYA HABERLERİ  | 25.02.2020 08:46 | Son Güncelleme

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Konya Operasyon Yakalama kararı

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Karaağa Eczanesi
Selcuklu
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Selçuklu Eczanesi
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