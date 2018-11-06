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Konya merkezli 26 ilde FETÖ operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 09:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ'nün "mahrem asker imamları"na yönelik Konya merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı çıkarılan 56 şüpheliden 17'si yakalandı.

Konya merkezli 26 ilde FETÖ operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK'daki personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 56 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Konya'da gözaltına alınan ve öğretmen olduğu belirtilen Mehmet K.'nin kız kardeşinin kimliği ile yakalandığı belirtildi. Polis, aynı evde bulunan ve Van Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ananan eşi Rukiye K.'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin örgüt içerisinde genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldığı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya FETÖ gözaltı

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