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Konya merkezli 26 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 60 kişiye gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 08:47 | Son Güncelleme

KONYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Konya merkezli 26 ilde operasyon başlattı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Konya merkezli 26 ilde operasyon başlattı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalarla, örgütün TSK'daki yapılanmasına imamlık yaptıkları ileri sürülen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Konya merkezli 26 ilde önceden belirlenen adreslere bugün sabah eşzamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlar sürerken, gözaltıların olduğu bildirildi.
Şüphelilerin örgüt içerisinde molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldığı belirtildi.

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