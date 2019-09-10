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Konya merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu 53 gözaltı kararı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Konya merkezli 28 ilde, FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 28 ilde, FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltı kararları verildi. TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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