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Konya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 muvazzaf asker gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 19:44 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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