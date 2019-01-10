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Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 21:50 | Son Güncelleme

Hava Kuvvetlerinden 12 muvazzaf astsubay yakalandı

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya, Amasya ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğu öğrenilen 12 astsubay yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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FETÖ il jandarma komutanlığı Konya Muvazzaf Asker operasyon

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