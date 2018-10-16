Konya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Konya merkezli operasyon için harekete geçti. Konya, Antalya ve Gaziantep'te belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekât polislerinin de katıldığı baskınlar sırasında drone da kullanıldı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin evlerinde dedektör köpeklerle yapılan aramalarda ise 2 kilogram esrar, 200 gram eroin, 481 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı
Türkiye'nin yüreğini yakan olayda flaş gelişme
Yargıtay'dan milyonlarca veliyi ilgilendiren flaş karar! Sınıfa izinsiz girdi, ceza yedi...
Kriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilir
Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum