Konya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Konya merkezli operasyon için harekete geçti. Konya, Antalya ve Gaziantep'te belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekât polislerinin de katıldığı baskınlar sırasında drone da kullanıldı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin evlerinde dedektör köpeklerle yapılan aramalarda ise 2 kilogram esrar, 200 gram eroin, 481 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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