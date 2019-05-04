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Konya merkezli 4 ildeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden biri tutuklandı

Konya merkezli 4 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında aranan bir şüpheliyi daha gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 11 kişi, Çumra ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen zanlılardan Mustafa B. tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Nisan'da, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ilde düzenlenen operasyonda, teşekkül halinde izinsiz kazı yaptığı, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı olayına karıştığı iddiasıyla 23 kişi gözaltına alınmış, 13 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Zanlıların yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda, 422'sinin tarihi değeri olabileceği düşünülen bin 279 obje, 4 dedektör, kazılarda kullanılan çok sayıda malzeme, tarihi eser incelenmesinde kullanılan test kiti, bir tabanca, 4 av tüfeği ve 125 mermi ele geçirilmiş, şüphelilerin, kurdukları imalathanede, sikke ve heykel gibi tarihi eserlerin kalıbını kullanarak sahtesini yapıp, sattıkları tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Jandarma Kaçakçılık Konya tarihi eser

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