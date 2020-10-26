HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Konya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde Mahrem İmamlık yaptıkları anlaşılan toplam 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde Mahrem İmamlık yaptıkları anlaşılan toplam 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı’nda adli işlemlerinin halen devam ettiği, diğer şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Bir ilde daha açık alanda sigara içme yasağıBir ilde daha açık alanda sigara içme yasağı
YDS sınav sonuç tarihleri belli olduYDS sınav sonuç tarihleri belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Bursa'da inanılmaz olay! Otların arasında uyuya kaldı, üzerine kepçeyle toprak attılar
Bursa'da inanılmaz olay!
Rus savaş uçakları, İdlib'de Suriye Milli Ordusu güçlerini vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'deki kampı vurdu!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı! Hamile eşinin gözü önünde böyle öldürüldü
Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı! Hamile eşinin gözü önünde böyle öldürüldü
Kahramanmaraş'ta açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı
Bir ilde daha açık alanda sigara içme yasağı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.