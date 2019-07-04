HABER

Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 18'i muvazzaf, 25 askerden 11'i gözaltına alındı, 14 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 18'i muvazzaf, 25 askerden 11'i gözaltına alındı, 14 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt mensupları tarafından ankesörlü telefonla periyodik ve ardışık olarak arandığı ileri sürülen 18'i muvazzaf 25 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararları üzerine bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 14 şüpheli ise aranıyor.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Kilis'te hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandıKilis'te hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Başakşehir emniyetinden ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltıBaşakşehir emniyetinden ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.