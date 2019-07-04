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Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 zanlıdan 11’i gözaltına alındı.Edinilen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 zanlıdan 11’i gözaltına alındı.
Edinilen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 14 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği ve gözaltı kararı verilen zanlılardan 18’inin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

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