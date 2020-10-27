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Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 10:48 | Son Güncelleme

Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturmaları devam ediyor. Soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 3’ü muvazzaf asker, 3’ü ihraç edilen askeri personel, 7’si askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği, diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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