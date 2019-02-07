Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 1 astsubay ile askeri öğrenciyken ihraç edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin, halen görevde olan 1 astsubay ve askeri öğrenciyken ihraç edilen 9 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 10 şüpheli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığındaki adli işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.

