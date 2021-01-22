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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

22.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, firari 3 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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