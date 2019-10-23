HABER

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 11’i yakalanarak gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi - imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği, diğer şüpheliler hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Gümrük kaçağı olan yüzlerce cinsel içerikli ürüne ve sahte içkiye el konulduGümrük kaçağı olan yüzlerce cinsel içerikli ürüne ve sahte içkiye el konuldu
Polis Özel Harekat timleri Suriye’ye uğurlandıPolis Özel Harekat timleri Suriye’ye uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.