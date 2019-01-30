Konya merkezli FETÖ operasyonu: 12 askere gözaltı

Konya merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenilen 12 muvazzaf astsubay gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

