Konya merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptığı tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "FETÖ" terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 12’si askeri personel ve bu personellere mahrem imamlık yapan bir kişi olmak üzere toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyon doğrultusunda, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Düzenlenen baskınlarda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak’ suçlaması yöneltilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



