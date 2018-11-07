Konya merkezli FETÖ operasyonu: 19 muvazzaf asker gözaltında

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda muvazzaf 19 astsubay gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf 19 astsubay, örgüte üye olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin, örgütle temasta oldukları ve örgütsel faaliyetlere katıldığı ileri sürüldü.
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