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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:58 | Son Güncelleme

Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri personele mahrem imamlık yapan ve TSK’dan ihraç edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri personele mahrem imamlık yapan ve TSK’dan ihraç edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri personele mahrem imamlık yapan ve TSK’dan ihraç edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri personele mahrem imamlık yapan ve TSK’dan ihraç edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Düzenlenen baskınlarda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürülürken, adreslerinde bulunamayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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