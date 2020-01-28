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  4. Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 10'u tutuklandı

Konya merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 10'u tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:56 | Son Güncelleme

Serbest bırakılan 12 şüpheliden 11'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı bildirildi

Konya merkezli 20 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 22 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş ve örgüt üyesi olduğu öne sürülen 30 şüpheliden 4'ü daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanırken, 12'si yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi. Serbest bırakılan şüphelilerden 11'inin etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenildi.

Konya merkezli 20 ilde, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 Ocak'ta, örgüt üyesi olduğu öne sürülen, 24'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri zanlılardan 18'ini gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Etkin Pişmanlık FETÖ Konya operasyon tutuklama

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