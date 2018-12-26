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Konya merkezli operasyonda Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı da gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:45 | Son Güncelleme

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nda görev yapan hava pilot yüzbaşı A.O.A.'nın da yer aldığı öğrenildi.

Konya merkezli operasyonda Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı da gözaltında!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızlarında görevli hava pilot yüzbaşı A.O.A'nın da bulunduğu öğrenildi.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Operasyonda, Türk Yıldızları pilotu yüzbaşı A.O.A'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis tarafından başlatılan operasyon sürüyor. (AA)

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FETÖ Konya operasyon Türk Yıldızları Türk Hava Kuvvetleri gözaltı

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