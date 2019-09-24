HABER

Konya merkezli "sahte engelli raporu" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

Sahte engelli sağlık raporu aldıkları ve işlemlerde aracılık ettikleri öne sürülen 21 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, "sahte ve usulsüz engelli raporu" aldıkları ve bu işlemlere aracılık ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 26 kişiden 21'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kadınhanı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı S.B. ile Konya'daki bazı hastane çalışanlarının, çok sayıda kişiye sahte engelli sağlık raporu aldırdıkları bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Konya Numune Hastanesinden sahte ve usulsüz engelli sağlık kurulu raporu alınmasında 19 kişinin aracılık yaptığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi ile raporlarındaki engel oranının düşürüldüğü belirlenen 7 kişiye yönelik, Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerden 21'ini gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
 AÜ Flag Futbol Takımı lige hazırlanıyor AÜ Flag Futbol Takımı lige hazırlanıyor
Eski cezaevi 'Cezaevi Müzesi'ne dönüştürüldü Eski cezaevi 'Cezaevi Müzesi'ne dönüştürüldü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı hastane Konya sahte rapor

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem!

Son dakika! Reyhanlı'daki korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Suriye sınırında hareketlilik! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi

Zırhlı araçlar sınıra doğru ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.