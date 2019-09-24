Konya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, "sahte ve usulsüz engelli raporu" aldıkları ve bu işlemlere aracılık ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 26 kişiden 21'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kadınhanı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı S.B. ile Konya'daki bazı hastane çalışanlarının, çok sayıda kişiye sahte engelli sağlık raporu aldırdıkları bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Konya Numune Hastanesinden sahte ve usulsüz engelli sağlık kurulu raporu alınmasında 19 kişinin aracılık yaptığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi ile raporlarındaki engel oranının düşürüldüğü belirlenen 7 kişiye yönelik, Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerden 21'ini gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

