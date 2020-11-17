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Konya merkezli yasadışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

17.11.2020 13:10 | Son Güncelleme:
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Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yasadışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarını işledikleri tespit edilen 21 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarını işledikleri tespit edilen toplam 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yasadışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarını işledikleri tespit edilen 21 şüpheliden 17’si yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarını işledikleri tespit edilen toplam 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Konya merkezli Antalya, Batman ve Osmaniye illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü SİBER Suçlar Şube Müdürlüğünde adli işlemleri sürüyor. Diğer 4 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

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