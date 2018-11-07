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Konya Milli Eğitim Müdürlüğünün "10 Kasım" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 20:27 | Son Güncelleme

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü: - "Söz konusu kararda, Atatürk Haftası programları yerine sehven yazılan 'Anma Programı 12 Kasım 2018 Pazartesi günü yapılacaktır' ifadesi, bütün ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı ile Büyük Önder Atatürk'ü Anma Programı 10 Kasım 2018 Cumartesi günü yapılacak' şeklinde düzeltilmiştir"

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. Yıl Dönümü Anma Programınına ilişkin açıklama yaptı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk'ü Anma İl Programını görüşmek üzere İl Anma Komitesi'nin Vali Yardımcısı Mehmet Aydın Başkanlığında 26 Ekim'de toplandığı belirtildi.

Valilikteki toplantıda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma İl Programı'nın içeriğinin hazırlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kararda, Atatürk Haftası programları yerine sehven yazılan 'Anma Programı 12 Kasım 2018 Pazartesi günü yapılacaktır' ifadesi, bütün ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı ile Büyük Önder Atatürk'ü Anma Programı 10 Kasım 2018 Cumartesi günü yapılacak' şeklinde düzeltilmiştir."

Açıklamada ayrıca programa ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Çelenk Sunma programı, Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde yönetici, öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla saat 09.05'te Atatürk Anıtı'nda yapılacaktır. Ayrıca ilimize bağlı tüm okullarda aynı gün ve saatte anma programları düzenlenecektir. Aynı gün saat 09.30'da Devlet Tiyatrosu'nda, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesinin icra edeceği salon programı ile devam edecektir. Okullarda 10-16 Kasım tarihleri arasında çeşitli programlar uygulanacaktır."

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10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anma törenleri

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