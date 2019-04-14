Konya Ovası dış havzalardan su bekliyor

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovası, sulanamayan arazilerin de sulanması ve verimin artması için dış havzalardan su bekliyor. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Bizim mutlaka dış havzalardan su getirmemiz lazım" dedi.

Konya’da son dönemlerdeki yağışlarla barajlardaki su seviyeleri artmaya başladı. Bu yıl Konya Ovası’nda yağışların şu ana kadar iyi gittiğini söyleyen Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, “İnşallah bundan sonraki nisan yağışlarımız da iyi giderse çiftçi iyi bir yıl atlatacak. Ama girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Mahsul hasat zamanı para etmediği için çiftçimizin de böyle bir sıkıntısı var. Barajlarımızda doluluk oranı yaklaşık yüzde 60’larda. Ama Konya Ovası’nda eskiden sadece şeker pancarı, yonca, hububat yani arpa, buğday ekilirken bugün tamamen buğday ve diğer şeyler para kazandırmadığı için tamamıyla yeşil mahsule yönelmeye başladık. Çünkü biz de yaşantımızı sürdürebilmemiz için mutlak surette kazanmamız lazım. 4 yıldır girdi maliyetlerinin iki katı artmasına rağmen hububatın fiyatı hep aynı kaldı. O yüzden çiftçilerimiz ister istemez para kazanmak için, yeşil mahsule doğru kaymaya başladı” ifadelerini kullandı.

Su ile alakalı sıkıntılar yaşadıklarını belirten Kavuneker, “Mahsulü ekiyorsun su bitti diyorlar. Burada su yönetiminde de bir sıkıntı var. Su yönetiminde de mutlaka çiftçilerin, ziraat odalarının ve Devlet Su İşlerinin birlikte hareket etmesi lazım. Ne kadar su var, ne kadar arazi sulanabilir bunların hepsinin kontrol altına alınması lazım. İnsanlar ekiyor, ekiyor ondan sonra su bulamıyor. Geçen sene son suyu alamadık. Su yok denildi. Barajlarda su bitti, aktaramıyoruz dediler. Pancar, mısır, yağlık ayçekirdeğinin son suları verilmedi. Karatay’daki hasar yüzde 30 oldu. Yazık bu çiftçiye. Onun için bunu hep birlikte çözmemiz lazım” dedi.