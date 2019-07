Konya Ovası'nda bu yıl su sıkıntısı çekilmeyecek

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin tahıl ambarı Konya Ovası haziran ayındaki yağışlarla suya doydu. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Son 1 aydır yağmur yağışı Konya Ovası'nın uzun yıllar yağış ortalamasının 2,5 katına ulaştı. Ova su bakımından bu yıl sıkıntı çekmeyecek. Su seviyesinin yükselmesi yeraltı suyuna olan baskıyı da düşürecek" dedi.

Türkiye'nin, 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan Konya ovasında yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Nisan ayından haziran ayı başına kadar geçen kuraklığın ardından haziran başı itibariyle başlayan yağmur yağışları, ovaya düşen uzun yıllar yağış ortalamasının 2,5 katına ulaştı.

Bu yağışlarla Konya ovasının 50 milimetrenin üzerinde yağış aldığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, "20 Nisan'dan sonra Konya ovasına hiç yağmur düşmedi. Tabii bu da hem barajlardaki doluluk oranını hem de ovadaki hububatı olumsuz etkiledi. Ama özellikle haziranın başı itibariyle başlayan 10-15 günlük yağışlı periyotta aşağı yukarı 50 milimetrenin üzerinde yağış aldı. Bu da uzun yıllar yağış ortalamasının yaklaşık 2,5 katı. Normalde haziran aylarında 15- 20 milimetre yağış alıyorduk. Mayıs ayı son 20 yılın en kurak ayıydı ama Haziran’da son yılların en yağışlı ayı oldu" dedi.

‘KONYA OVASI SUYA DOYDU’

Ani yağışların bazı tarım alanlarında tahribata neden olduğunu da belirten Prof. Dr. Süleyman Soylu şöyle dedi:

"Tabi bunun olumlu ve olumsuz yansımaları da oldu. Olumlu yanı çoğu barajların doluluk oranı şu anda yüzde 75-80 seviyesine ulaştı. Olumsuz yanı ise, özellikle bazı bölgelerimizde çok şiddetli yağışlar oldu. Bu da tabii ekili ürünlerde zarar oluşturdu. Yaklaşık 200 bin dekar alan şiddetli yağışlardan zarar gördü. Çiftçilerimiz de mağdur oldu. Tabii Konya ovası için su demek her şey demek. Biz birtakım zararlara yol açsa da her zaman yağışlı olmasını istiyoruz. Tarım sektörü olarak yağışların bir anda değil dengeli ve tüm tarım sezonuna yayılmasını istiyoruz. Aksi taktirde bir anda yağan yağmurlar bitkilere faydadan çok zarar veriyor. Bu yıl bu gidişatla barajlar yönünden çok önemli bir sıkıntı çekmeyeceğiz gibi görünüyor. Konya ovasında barajlar değil yer altı suyu da kullanılıyor. Bu yağışlı periyot, barajların doluluk oranları, aynı zamanda yer altı suyuna olan baskıyı da azaltıyor. Hem ürünlerin sulama masraflarını azaltıyor hem de yer altı sularındaki çekilmeyi azalttığı için her yönden olumlu olduğunu söyleyebiliriz."