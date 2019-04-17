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Konya Ovası'ndaki lale tarlasına ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

KONYA'da bir firmaya ait 500 dekarlık lale tarlası, ziyaretçi akına uğruyor.

Konya Ovası'ndaki lale tarlasına ziyaretçi akını

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir firmaya ait 500 dekarlık lale tarlası, ziyaretçi akına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin turlarla gelip ziyaret ettiği tarlada üretilen 10 renk, 100 çeşit lale, hem yurt içine hem de Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine satılıyor. Lale tarlalarında, yılda 50 milyon adet lale hasadı yapılıyor.
Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’nde bir firma, 500 dekarlık alanda, yılda 100 çeşitten oluşan 50 milyon adet lale yetiştiriyor. Bozkırın ortasında yetişen laleler, rengarenk görüntüsüyle görsel şölen sunuyor. Yerli ve yabancı turistler, bu eşsiz manzarayı görebilmek için turlarla bölgeye geliyor. Taylandlı turistler de turla birlikte tarlaya gelip, laleler arasında fotoğraf çektirdi. Lale tarlası, özellikle fotoğraf meraklılarının akınına uğruyor. Konya Ovası’nda yetişen laleler, özellikle İstanbul ve Konya belediyelerin yanı sıra İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Sırbistan, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor. Lale tarlası 22 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.

FOTOĞRAFLI

Konya Ovası'ndaki lale tarlasına ziyaretçi akınıKonya Ovası'ndaki lale tarlasına ziyaretçi akınıKonya Ovası'ndaki lale tarlasına ziyaretçi akınıKonya Ovası'ndaki lale tarlasına ziyaretçi akını

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