Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nın yeni gözdesi çilek oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası'nın çilek üretiminde önemli bir noktaya geldiğini belirterek, çilek üretimi ve ekim alanlarında Türkiye'nin yüzde 10'unu karşıladıklarını söyledi.

Türkiye'nin 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan, en fazla tahıl ürünü yetiştirildiği için tahıl ambarı olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya'da çiftçinin yeni gözdesi çilek oldu. Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye'nin çilek üretiminin yüzde 10'luk bir kısmının Konya'dan karşıladığını ve bunun da artacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Konya, Türkiye çilek üretiminin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını karşılıyor. Yine ekim alanında da yüzde 10'luk bir kısmı kaplıyor. Bunu önemli kılan en önemli husus Konya'da çilek üretimi, tarım arazilerin çok küçük, parçalı, gelir düzeyinin çok düşük olduğu ilçelerimizde yaygınlaşması. O bölgelerimizin kırsal kalkınmasına çok büyük katkı yapması. Konya'nın bu konuda örnek ilçesi Hüyük ilçesidir. 15 bin nüfuslu Hüyük, tek başına 2018 yılında 26 bin ton civarında çilek üretti. Türkiye üretiminin yüzde 6'sını karşılıyor. Bölgede ciddi bir ekonomik canlılık getirmiş durumda''