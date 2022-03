Konya Piri Reis kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Meram Belediyesi canlı yayın yaptı mı? İşte Piri Reis evleri kura çekilişi sonuçları tam liste!

Konya Piri Reis kura çekilişi sonuçları 24 Şubat Perşembe günü ila 4 Mart Cuma günü arasında başvuru gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonucu merak konusu olurken; kuraya katılan ama hak sahibi olamayan kişilerin yatırdıkları ön kayıt belenin geri verileceği aktarıldı. Peki Konya Piri Reis kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Meram Belediyesi canlı yayın yaptı mı? Piri Reis evleri kura çekilişi sonuçları tam liste ve ayrıntılara haberimizde yer verdik.

KONYA PİRİ REİS KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Konya'da Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'ne 77 bin 353 kişi ön başvuruda bulundu.

Çekiliş bugün saat 09.00'da noter huzurunda yapıldı.

MERAM BELEDİYESİ CANLI YAYIN YAPTI MI?

Meram Belediyesi’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan Piri Reis kura çekilişi sonrası sonuçlar yayımlandı.

PİRİ REİS EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI TAM LİSTE

İşte Piri Reis Evleri kura çekilişi sonuçları tam liste:

PİRİ REİS EVLERİ 3+1 KURA SONUÇLARI:

Alime Sanlav

Abdulhamit Özsoy

Abdulkadir Sarı

Abdulvahit Çınar

Abdurrahman Kılıç

Abdurrahman Sarı

Abdülhalim Gülsever

Abdüssamet Aydoğdu

Abidin Dekfıdan

Adem Ortaöner

Ahmet Asar

Ahmet Çakır

Ahmet Çalışkan

Ahmet İşlek

Ahmet Kamil Kaya

Ahmet Nuri Çeşmeci

Ahmet Yavuz

Ali Bakar

Ali Karabulut

Alim Korhan

Aliye Göçer

Asiye Genç

Asu Atak

Aysel Eren

Aysun Kaya

Ayşe Altıntop

Ayşe Çağlar

Ayşe Çila

Ayşe Ercan

Ayşe Erden

Ayşe Özçiftci

Ayşe Sayım

Ayşe Tuna

Ayşe Uluğ

Ayşecan Aydoğan

Ayşegül Kaman

Bayram Aydemir

Bayram Aydın

Beren Keziban Özdemir

Berna Utaş Işıkman

Beyan Özgün

Beyza Nur Demirgül

Biber Oğuz

Burak Can Büyükoflaz

Büşra Akpınar

Celaletdin Akın

Cihan Bayat

Çiğdem Turanlıgil

Dilek Tekelioğlu

Doğan Sezgin

Doğuş Zarkar

Duran Özuzun

Durdane Ertekin

Dursun Köse

Ekrem Baştürk

Ekrem Kenan Kemancı

Ekrem Uyanık

Elif Aktuğ

Elif Torun

Elife Altınok

Emin Demirci

Emine Güney

Emine Kocatürk

Emine Özşahines

Eren Karabacak

Erkan Arslan

Erol Olgun

Esra Çekiç

Esra Genç

Etem Alkan

Eyüp Ensar Narçin

Fadime Sağlam

Fahri Halit Bilgen

Fatih Güler

Fatma Ayçiçek

Fatma Birsen

Fatma Çiçekli

Fatma Nur Çakın

Fatma Nur Tokay

Fatma Sevim

Fatma Sevindik

Fatma Taşpınar

Fatma Temel

Fatma Yaşar

Ferzat Güven

Gamze Karaman

Gönül Tepedelen.

Görkem Kandemir

Gülistan Yakan

Hakan Gümüşcan

Halil Kocabaş

Halil Yıldırım

Halis Süntar

Hasan Azgın

Hasan Eker

Hasan Hüseyin Çelik

Hasibe Balcı

Hatice Boncuk Tekdamar

Hatice İbiş

Haydar Uludağ

Hilmi Cenk Alaybeyoğlu

Hüseyin Çoban

Hüseyin İyipilavcı

Hüseyin Karakoç

Hüseyin Keskin

Hüsnü Can

İbrahim Gönül

İlayda Arkuntaş

İlknur Büyükduran

İsmail Akpınar

İsmail Aşçı

İsmihan Mucuk

Kadir Taylan

Kadriye Değiş

Kasım Metin Deniz

Kemal Emre Tokkacı

Keziban Gayan

Korhan Ceyhan

Lütfiye Büyükalpelli

Mehmet Ali Seçim

Mehmet Ceylan

Mehmet Çalım

Mehmet Erdiş, Ali Gök

Mehmet Kapandaş

Mehmet Mete Doğruay

Mehmet Safa Özsakal

Mehmet Tural

Melike Kalaycı

Meltem Özden

Meral Yavuz

Merve Gedik

Meryem Kart

Meryem Ünlerşen

Meryem Yıldız

Metin Akbaş

Metin Gönülalan

Mevlüt Berat Dumanoğlu

Mevlüt Güneş

Mevlüt Yılmaz

Muammer Soyer

Muhammed Emre Koçcu

Muhammet Volkan Göktepe

Murat Dursun Tosun

Musa Leylek

Musa Şahin

Mustafa Kahveci

Mustafa Kopulay

Mustafa Nihat Demirci

Mustafa Nihat Köse

Mustafa Yalçın

Mustafa Yaşar Evren

Muzaffer Bozkurt

Mücahit Ramazan Savaş

Nazife Soysal

Nazmiye Elnur Aydın

Nazmiye Kuyak

Nesibe Gelişigüzel

Nesibe Koç Aydoğdu

Nurbaki Aslan

Osman Sezer

Ömer Faruk Camızcı

Ömer Tuncay İpek

Özer Yeşildal

Pembe Polat

Pınar Esen

Rabiya Nur Can

Rahmet Hakan Boysan

Raşit İhlamur

Raziye Boydak

Raziye Çevik

Rukiye Kılınçat

Rukiye Parlak

Rumeysa Özetci

Rümeysa Kıymet

Salih Gökten

Saniye Özsoy

Selma Bardakçı

Sema Nur Yağız

Semih Akan

Senem Aktaş

Serdar Karanfil

Serkan Keçeli

Sevgi Cankurtaran

Sultan Çalık

Sümeyra Kıvanç

Sümeyra Yağcı

Sümeyye Karakaya

Şefika Kemerci

Şerife Payza Dilbaz

Şeyma Kumru

Şeyma Süslü

Şeyma Ürkmez

Şule Cansu Yiğit

Taha Doğan

Tuba Yiğit

Tuğba Sağlam

Tuncer Bortepe

Veyis Koyuncu

Yasemin Pekgül

Yasin Dönmez

Yavuz Selim Kaçar

Yılmaz Dündar

Yusuf Doğantemur

Yücel Kıral

Zafer Boydemir

Zafer Çimen

Zarife Ergin

Zarife Karkın

Zekeriya Ütük

Zeliha Gürler

PİRİ REİS EVLERİ 2+1 KURA SONUÇLARI:

Abdulsamet Akkaş

Ahmet Yazar

Aleyna Mavili Şenyüz

Ali Altıntepe

Ali Gençer

Ali Gök

Ali Güneş

Arif Kılınç

Asiye Sertkaya

Ayşe Ergün

Ayşenur Çanakkaleli

Ayşenur Çat

Bahar Karapınar

Cengiz Demir

Derya Gürsanlı

Dilara Şeyma Alper

Emine Ayvacı

Emine Dipkaya

Emine Ekşi

Esra Selçuk

Fatma Çoşkun

Fatma Nur Efe

Fatma Tanır

Fatma Tomruk

Ferhan Koçak

Fevzi Sert

Fevzi Toros

Gamze Kurt

Gülhan Ünlü

Hakkı Koç

Hasan Haberli

Hatice Bircan

Hatice Yayla

Hücre Ağılcı

İlkay Özal

Kamil Arıeken

Kemal Çelikdemir

Kerime Avseren

Kürşat Kemal Gültekin

Mehmet Arslan

Mehmet Emin Nergiz

Mehmet Kaya

Mücahid Oruç

Nihal Bilgi

Osman Özmen

Ömer Karakaş

Ömer Sevilmiş

Sefer Dığral

Selvinaz Altaş

Sümeyye Yurtsever

Şerafettin Şanal

Şuayip Keski

Veli Pınar

Yasir Aydemir

Yılmaz Eren

Yusuf Bozacı