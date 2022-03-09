Konya Piri Reis kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Meram Belediyesi canlı yayın yaptı mı? İşte Piri Reis evleri kura çekilişi sonuçları tam liste!

Konya Piri Reis kura çekilişi sonuçları 24 Şubat Perşembe günü ila 4 Mart Cuma günü arasında başvuru gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonucu merak konusu olurken; kuraya katılan ama hak sahibi olamayan kişilerin yatırdıkları ön kayıt belenin geri verileceği aktarıldı. Peki Konya Piri Reis kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Meram Belediyesi canlı yayın yaptı mı? Piri Reis evleri kura çekilişi sonuçları tam liste ve ayrıntılara haberimizde yer verdik.
Konya'da Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'ne 77 bin 353 kişi ön başvuruda bulundu.
Çekiliş bugün saat 09.00'da noter huzurunda yapıldı.
Meram Belediyesi’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan Piri Reis kura çekilişi sonrası sonuçlar yayımlandı.
İşte Piri Reis Evleri kura çekilişi sonuçları tam liste:
PİRİ REİS EVLERİ 3+1 KURA SONUÇLARI:
Alime Sanlav
Abdulhamit Özsoy
Abdulkadir Sarı
Abdulvahit Çınar
Abdurrahman Kılıç
Abdurrahman Sarı
Abdülhalim Gülsever
Abdüssamet Aydoğdu
Abidin Dekfıdan
Adem Ortaöner
Ahmet Asar
Ahmet Çakır
Ahmet Çalışkan
Ahmet İşlek
Ahmet Kamil Kaya
Ahmet Nuri Çeşmeci
Ahmet Yavuz
Ali Bakar
Ali Karabulut
Alim Korhan
Aliye Göçer
Asiye Genç
Asu Atak
Aysel Eren
Aysun Kaya
Ayşe Altıntop
Ayşe Çağlar
Ayşe Çila
Ayşe Ercan
Ayşe Erden
Ayşe Özçiftci
Ayşe Sayım
Ayşe Tuna
Ayşe Uluğ
Ayşecan Aydoğan
Ayşegül Kaman
Bayram Aydemir
Bayram Aydın
Beren Keziban Özdemir
Berna Utaş Işıkman
Beyan Özgün
Beyza Nur Demirgül
Biber Oğuz
Burak Can Büyükoflaz
Büşra Akpınar
Celaletdin Akın
Cihan Bayat
Çiğdem Turanlıgil
Dilek Tekelioğlu
Doğan Sezgin
Doğuş Zarkar
Duran Özuzun
Durdane Ertekin
Dursun Köse
Ekrem Baştürk
Ekrem Kenan Kemancı
Ekrem Uyanık
Elif Aktuğ
Elif Torun
Elife Altınok
Emin Demirci
Emine Güney
Emine Kocatürk
Emine Özşahines
Eren Karabacak
Erkan Arslan
Erol Olgun
Esra Çekiç
Esra Genç
Etem Alkan
Eyüp Ensar Narçin
Fadime Sağlam
Fahri Halit Bilgen
Fatih Güler
Fatma Ayçiçek
Fatma Birsen
Fatma Çiçekli
Fatma Nur Çakın
Fatma Nur Tokay
Fatma Sevim
Fatma Sevindik
Fatma Taşpınar
Fatma Temel
Fatma Yaşar
Ferzat Güven
Gamze Karaman
Gönül Tepedelen.
Görkem Kandemir
Gülistan Yakan
Hakan Gümüşcan
Halil Kocabaş
Halil Yıldırım
Halis Süntar
Hasan Azgın
Hasan Eker
Hasan Hüseyin Çelik
Hasibe Balcı
Hatice Boncuk Tekdamar
Hatice İbiş
Haydar Uludağ
Hilmi Cenk Alaybeyoğlu
Hüseyin Çoban
Hüseyin İyipilavcı
Hüseyin Karakoç
Hüseyin Keskin
Hüsnü Can
İbrahim Gönül
İlayda Arkuntaş
İlknur Büyükduran
İsmail Akpınar
İsmail Aşçı
İsmihan Mucuk
Kadir Taylan
Kadriye Değiş
Kasım Metin Deniz
Kemal Emre Tokkacı
Keziban Gayan
Korhan Ceyhan
Lütfiye Büyükalpelli
Mehmet Ali Seçim
Mehmet Ceylan
Mehmet Çalım
Mehmet Erdiş, Ali Gök
Mehmet Kapandaş
Mehmet Mete Doğruay
Mehmet Safa Özsakal
Mehmet Tural
Melike Kalaycı
Meltem Özden
Meral Yavuz
Merve Gedik
Meryem Kart
Meryem Ünlerşen
Meryem Yıldız
Metin Akbaş
Metin Gönülalan
Mevlüt Berat Dumanoğlu
Mevlüt Güneş
Mevlüt Yılmaz
Muammer Soyer
Muhammed Emre Koçcu
Muhammet Volkan Göktepe
Murat Dursun Tosun
Musa Leylek
Musa Şahin
Mustafa Kahveci
Mustafa Kopulay
Mustafa Nihat Demirci
Mustafa Nihat Köse
Mustafa Yalçın
Mustafa Yaşar Evren
Muzaffer Bozkurt
Mücahit Ramazan Savaş
Nazife Soysal
Nazmiye Elnur Aydın
Nazmiye Kuyak
Nesibe Gelişigüzel
Nesibe Koç Aydoğdu
Nurbaki Aslan
Osman Sezer
Ömer Faruk Camızcı
Ömer Tuncay İpek
Özer Yeşildal
Pembe Polat
Pınar Esen
Rabiya Nur Can
Rahmet Hakan Boysan
Raşit İhlamur
Raziye Boydak
Raziye Çevik
Rukiye Kılınçat
Rukiye Parlak
Rumeysa Özetci
Rümeysa Kıymet
Salih Gökten
Saniye Özsoy
Selma Bardakçı
Sema Nur Yağız
Semih Akan
Senem Aktaş
Serdar Karanfil
Serkan Keçeli
Sevgi Cankurtaran
Sultan Çalık
Sümeyra Kıvanç
Sümeyra Yağcı
Sümeyye Karakaya
Şefika Kemerci
Şerife Payza Dilbaz
Şeyma Kumru
Şeyma Süslü
Şeyma Ürkmez
Şule Cansu Yiğit
Taha Doğan
Tuba Yiğit
Tuğba Sağlam
Tuncer Bortepe
Veyis Koyuncu
Yasemin Pekgül
Yasin Dönmez
Yavuz Selim Kaçar
Yılmaz Dündar
Yusuf Doğantemur
Yücel Kıral
Zafer Boydemir
Zafer Çimen
Zarife Ergin
Zarife Karkın
Zekeriya Ütük
Zeliha Gürler
PİRİ REİS EVLERİ 2+1 KURA SONUÇLARI:
Abdulsamet Akkaş
Ahmet Yazar
Aleyna Mavili Şenyüz
Ali Altıntepe
Ali Gençer
Ali Gök
Ali Güneş
Arif Kılınç
Asiye Sertkaya
Ayşe Ergün
Ayşenur Çanakkaleli
Ayşenur Çat
Bahar Karapınar
Cengiz Demir
Derya Gürsanlı
Dilara Şeyma Alper
Emine Ayvacı
Emine Dipkaya
Emine Ekşi
Esra Selçuk
Fatma Çoşkun
Fatma Nur Efe
Fatma Tanır
Fatma Tomruk
Ferhan Koçak
Fevzi Sert
Fevzi Toros
Gamze Kurt
Gülhan Ünlü
Hakkı Koç
Hasan Haberli
Hatice Bircan
Hatice Yayla
Hücre Ağılcı
İlkay Özal
Kamil Arıeken
Kemal Çelikdemir
Kerime Avseren
Kürşat Kemal Gültekin
Mehmet Arslan
Mehmet Emin Nergiz
Mehmet Kaya
Mücahid Oruç
Nihal Bilgi
Osman Özmen
Ömer Karakaş
Ömer Sevilmiş
Sefer Dığral
Selvinaz Altaş
Sümeyye Yurtsever
Şerafettin Şanal
Şuayip Keski
Veli Pınar
Yasir Aydemir
Yılmaz Eren
Yusuf Bozacı
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