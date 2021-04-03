HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya Polisi kısıtlama denetimlerine ara vermiyor

Konya Polisi kısıtlama denetimlerine ara vermiyor

03.04.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri kısıtlama ihlallerine karşı denetimlere devam ediyor.Polis ekiplerinin yaptığı denetim ve uygulamalarda kuralları ihlal eden vatandaş ve işletmelere ceza yazılarak yasal işlem başlatıldı.

Konya’da korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri kısıtlama ihlallerine karşı denetimlere devam ediyor.
Polis ekiplerinin yaptığı denetim ve uygulamalarda kuralları ihlal eden vatandaş ve işletmelere ceza yazılarak yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Kayısılı Burun Sokak’ta bulunan bir kahvehaneye baskın yapan polis, içeride kısıtlamaya ve kurallara uymayan 40 şahsı yakaladı. 40 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150’şer TL’den toplam 126 bin TL para cezası kesilirken, işletme sahibi gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Çukurçimen Sokak’ta bir eğlence mekanının açık olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. iş yerinde yapılan denetimde 88 kişi polise yakalandı. İş yerinin tütün tüketimine izin verdiğinden dolayı işlem yapılırken, işletmenin 21 çalışana 1774 SKM gereğince form düzenlendi. Alkol alındığı tespit edilen iş yerine ayrıca TAPDK belgesi olmadığı için gerekli cezai işlem yapıldı. Canlı müzik yayın belgesinin olmadığı tespit edilen iş yerinde bulunan toplam 88 kişiye kısıtlamaya uymamaktan 3 bin 150’şer TL’de toplam 277 bin 200 TL para cezası kesildi. Kafede şahıslar üzerinde yapılan GBT sorgulamasında ise yaralama ve basit yaralama suçlarından aranan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İş yeri sorumlusu bir kişi ise Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla “Mühür Bozma ve Bulaşıcı Hastalık Tedbirlerine Aykırı Davranma” suçlarından işlem yapılması için polis merkezine götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren işletme Selçuklu Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımdaBu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımda
'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

18 yaşındaki İrem Gül'den 100 gündür haber alınamıyor

18 yaşındaki İrem'den 100 gündür haber alınamıyor

81 ilde tematik denetim: 2 bin 523 işletme ve kişiye idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş 'denetim' açıklaması

İzmit Körfezi'nde deniz salyası beyaz tabaka oluşturdu

Denizde korkutan görüntü! Nedeni belli oldu

İstanbul'un göbeğinde! Kadıköy’deki 118 yıllık tarihi köşk harabeye döndü

Kadıköy’deki 118 yıllık tarihi köşk harabeye döndü

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Bayrampaşa'da 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

Büyük operasyon! Tam 4 milyon dolar ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.