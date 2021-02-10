Konya Şeker Seydibey Tesislerini kurdu hem üretici kazandı hem de ülke kazandı

Konya Şeker tarafından 2009 yılında Seydişehir ile Beyşehir ilçelerinin orta noktasına yapılan ve Türkiye’nin çift üretim hattı ile dondurulmuş parmak patateste en büyük kapasitesine sahip olma unvanını elinde bulunduran ve kampüs içinde ülkenin tek Patates Nişastası Fabrikası da yer alan Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri, üreticilerden aldığı patatesleri işleyerek hem üreticilere hem de ülke ekonomisine kazandırmaya devam ediyor.

Pandemi nedeniyle mart ayından beri başta hizmet sektörü ve turizm sektörü olmak üzere birçok sektörün kapalı olmasına rağmen piyasadaki durgunluğu üreticisine yansıtmayan ve ürün alımlarını sürdüren Konya Şeker’in bu yıl içerisinde üreticilerden aldıkları patates bedellerini üreticiye ödemesi üreticilere rahat bir nefes aldırdı.

“Konya Şeker Ortadoğu Ve Türkiye’nin ilk ve tek patates nişastası tesislerini kurdu”

Bir önceki yıl patates fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ülkenin pek çok yerinde üreticilerin patates ekimine yönelmesi, buna karşılık pandemi sürecinde hizmet sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle tüketimde daralmanın da etkisiyle hasat ile birlikte 95 kuruşlar civarından piyasaya çıkan patates fiyatları hızla düşmüş, 60-65 kuruşlar civarında alıcı bulamayan üretici fiyatları 50 kuruşlar seviyesine gerilemiş, çok sayıda firmanın patates fiyatlarındaki düşüş üzerine sözleşmeli ekim yaptırdıkları patatesi almadıklarına ve piyasadan ucuz patates temin ettiklerine dair iddialar gündeme gelmişti. Konya Şeker, hem patates üreticisini avanslarla desteklemeye devam etti hem de alımını gerçekleştirdiği patates için sözleşme şartlarını eksiksiz yerine getirdi. Türkiye’de üretimi yapılan dondurulmuş parmak patates, soğan halkası ve kroket gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiren Seydibey Entegre Tesislerini 2009 yılında üretime başlatan Konya Şeker, 2014 yılında da ülkenin ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşıladığı patates nişastasında ithalatı sıfırlayıp ithalata giden dövizin bölge üreticisinin geliri olması için Patates Nişastası Fabrikası yatırımını da tamamlamıştı. Bu iki yatırımın devreye girmesiyle 2008 yılında 222.075 ton patates üretimi gerçekleştirilen Konya’da patates üretimi 2019 yılında 611 bin tona ulaşmıştı. Doku Kültürü Laboratuvarını da kurarak sıfır jenerasyon patates tohumluğu üretimine başlayan Konya Şeker, üreticilerine dağıttığı sıfır jenerasyon ve hastalıklardan ari patates tohumluğu ile de dekara verimde Konya’nın büyük bir sıçrama yapmasına öncülük etmişti.