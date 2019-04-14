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Konya Şeker, üretim amaçlı embriyo transfer projesi başlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

KONYA Şeker, üretim amaçlı embriyo transfer projesi başlatıyor.

Konya Şeker, üretim amaçlı embriyo transfer projesi başlatıyor

KONYA, (DHA)- KONYA Şeker, üretim amaçlı embriyo transfer projesi başlatıyor. Projeyle hem süt veriminin artırılması, hem de hayvan ithalatına alternatif bir model oluşturulması hedefliyor.
Konya Şeker, embriyo transferi projesini kendisine bağlı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi ortaklığında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirecek. Projeyle ilgili yapılan tanıtım toplantısı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde yapıldı. Toplantıya, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, TAGEM ve Bahri Dağdaş Enstitüsü yetkilileri ve her iki üniversitenin öğretim üyeleri katıldı.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, yaptığı konuşmada, ''Torku bizim yerli ve milli markamız, bu tür projeleri özellikle de destekliyor. Buradan Sayın Recep Konuk Bey'e de teşekkür ediyorum, bize bu ufku açtı ve destek oldu, cesaretli olmamızı sağladı. Bu proje, bilimsel olarak ayakları yere basan bir projedir'' dedi.
Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi ve projenin yürütücüsü Prof. Dr. Dursun Ali Dinç de projeyle süt verimi oldukça yüksek olan damızlık süt ineği üretileceğini kaydetti. Dinç, şunları söyledi:
''İn vitro Embriyo transfer metodunu ülkemizde bu projeyle ilk defa uygulayacağız. Ayrıca ilk kez üniversite sanayi işbirliğini de bu alanda sağlamış oluyoruz. Bu projeyle elit ve elit üstü süt ineğini ülkemizde üretmiş olacağız. Yüksek süt verimine sahip dişi gen kaynağını da oluşturmuş olacağız. Amacımız, hızlı genetik dönüşümü sağlamaktır. Biz bu projeyle, bu teknolojinin oluşturulması ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacağız.''
Projeyle yıllık süt ortalaması en az 18 ton olan, genetik kusur taşımayan, hastalıklara dayanıklı 30 baş üstün özellikli dişi materyalden, proje süresi olan 3 yıl sonunda en az bin başlık bir sürü oluşturulması hedefleniyor.

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Konya Şeker, üretim amaçlı embriyo transfer projesi başlatıyorKonya Şeker, üretim amaçlı embriyo transfer projesi başlatıyor

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