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Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde pompalı dehşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 19:13 | Son Güncelleme

Konya'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne elinde pompalı tüfekle gelen Yunus D. (25), boş sınıfa girip intihar girişiminde bulundu. Polise "Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum" diyen Yunus D., bir anlık dalgınlığından faydalanan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü İletişim Fakültesi'nde meydana geldi. Lise mezunu olan ve üniversiteyle bağı olmayan Yunus D., iddiaya göre elinde pompalı tüfekle kampüse gelip, önce yakınlardaki alışveriş merkezine ardından da İletişim Fakültesi'ne girdi. Boş sınıfa geçen Yunus D., tüfeği çenesine dayayıp, sevgilisini görmek istediğini söyledi. Öğrenci ve güvenlik görevlileri polise haber verdi. Başta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri olmak üzere çok sayıda polis ekibi üniversiteye sevk edildi. Final sınavları nedeniyle büyük bölümü boş olan fakülte binasında o sırada bazı sınıflarda sınavda olan öğrenciler tahliye edildi.

"KIZ ARKADAŞIMLA ARAM İYİ DEĞİL"

İsmini açıklamadığı sevgilisinin Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ileri süren Yunus D.'nin polise "Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum" dediği öğrenildi. Polis, yaklaşık 1 saat Yunus D.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Yunus D., bir anlık dalgınlık sonucu polis tarafından etkisiz hale getirildi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Gözaltına alınan Yunus D., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Tüfeğin içerisinde 5 dolu fişeğin olduğu belirlendi. Yunus D. polise daha önce de Ankara'da intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Polis, Yunus D.'nin, platonik aşık olabileceği üzerinde dururken, sevgilisi olduğu ileri sürdüğü öğrencinin kim olduğunu belirlemek için de çalışma başlattı. Binadan tahliye edilen öğrenciler de tekrar fakülteye girdi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ulan ülke harbi manyak kaynıyor ya
sopa canı istiyor guzel bir dövun
silahla üniversiteye nasıl giriliyor,güvenlik ne iş yapıyor,böyle olaylar o zaman bitmez, üniversiteleri çiftlik gibi yaptınız.silahlı olaylar üniversitelerde ne zaman bitecek.bu zatıda yarın hacıdedesi kurtarır o kıza yalvarır bir güzelde evlendiriverirler görün bakın.
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