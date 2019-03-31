KONYA SON DURUM

BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık : 5.044Toplam Seçmen : 1.522.655Açılan Sandık : 3.724Açılan Sandık Oranı : % 73,83Kullanılan Oy : 939.464Geçerli Oy : 902.149Katılım Oranı : % 82,63
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 71,49644.926İYİ PARTİOĞUZ ŞİMŞEK% 19,66177.392SAADET PARTİSİHASAN HÜSEYİN UYAR% 4,0936.865HDPGIYASETTİN ALMAZ% 2,0318.282BTPHÜSEYİN AKBAL% 0,554.955DİĞER% 0,474.217DSPSALİH ÜNLÜ% 0,433.850DPALİ SEÇMEN ÇEVİK% 0,43.637VATAN PARTİSİMEVLÜT SEYRANLIOĞLU% 0,262.349MUSTAFA VURALMUSTAFA VURAL% 0,242.199TKPZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK% 0,232.062YILDIRIM AKYOLYILDIRIM AKYOL% 0,09771SELAHATTİN CİZRELİOĞLUSELAHATTİN CİZRELİOĞLU% 0,07644* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı : % 71,43Katılım Oranı : % 90,43
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİSA AKGÜL% 46,351.059İYİ PARTİCEYLAN ARSLAN% 24,68564BBPMUSTAFA ÖNCÜ% 19,47445DPVEHBİ ÖZALP% 9,06207BTPÖMER FARUK AKSU% 0,358DİĞER% 0,092AKÖREN
Açılan Sandık Oranı : % 94,74Katılım Oranı : % 91,32
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİSMAİL ARSLAN% 67,452.453İYİ PARTİİBRAHİM ATAÇ% 20,98763TAHİR DİNÇTAHİR DİNÇ% 10,06366SAADET PARTİSİMUSTAFA PERİHAN% 0,9936BTPMÜNİR ÜNVEREN% 0,5219AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı : % 77,16Katılım Oranı : % 82,75
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSALİH AKKAYA% 49,321.114İYİ PARTİOSMAN FEDAİ% 40,9317.530CHPEYÜP OYAN% 7,943.402DİĞER% 0,98421MUSTAFA DOĞANMUSTAFA DOĞAN% 0,3130DPİBRAHİM UÇAR% 0,2398BTPHÜSEYİN BEKTAŞ% 0,1773DSPPAKİZE GÜLERAY% 0,1462ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı : % 97,92Katılım Oranı : % 94,62
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUHARREM DERE% 61,545.657İYİ PARTİSIRRI EZDEMİR% 37,583.454SAADET PARTİSİMUSTAFA ÖZESKİCİ% 0,6156BTPFATMA ÇOBANOĞLU% 0,2220DİĞER% 0,055BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı : % 78,79Katılım Oranı : % 80,14
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIADİL BAYINDIRADİL BAYINDIR% 50,1116.710AK PARTİÜZEYİR YAŞAR% 47,2915.768BTPMERTCAN GÜÇLÜ% 1,13376SAADET PARTİSİMUSTAFA ACAR% 1,06352DPMEHMET BALKI% 0,34112DİĞER% 0,0828BOZKIR
Açılan Sandık Oranı : % 85,56Katılım Oranı : % 86,41
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSADETTİN SAYGI% 64,328.564BBPMEHMET AKİF ÜLKER% 24,633.279İYİ PARTİKEMAL ESENKAYA% 8,71.158SAADET PARTİSİMEHMET KESER% 1,45193BTPYÜKSEL VURMAZ% 0,9120DİĞER% 0,011CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 73,53Katılım Oranı : % 83,51
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET KALE% 40,838.896HDPMEHMET YALÇIN% 28,526.215SAADET PARTİSİMEHMET SATILMIŞ% 25,585.574DİĞER% 4,821.051DSPYUNUS EMRE AFŞAR% 0,1329BTPAHMET KOCAMAN% 0,1123ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı : % 93,1Katılım Oranı : % 86,94
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİALİ MEŞE% 68,934.189İYİ PARTİİZZET ÇALIK% 30,011.824SAADET PARTİSİARİF ALİ ŞAHBAZ% 0,7948BTPRECEP ERŞAHİN% 0,1811DİĞER% 0,085ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı : % 65,84Katılım Oranı : % 88,26
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHALİT OFLAZ% 66,6516.868İYİ PARTİRAFET GÜLŞEN% 24,556.213SAADET PARTİSİABDULLAH UYSAL% 6,261.584CHPVELİ HARMAN% 1,92487BTPİBRAHİM AKBAL% 0,3486DPALİ SÜTCÜ% 0,2872DERBENT
Açılan Sandık Oranı : % 93,75Katılım Oranı : % 95,1
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHÜSEYİN AYTEN% 68,332.045CHPİSMAİL FİDAN% 27,26816SAADET PARTİSİHÜSEYİN KARAÇAM% 3,64109DİĞER% 0,721BTPSÜRREYYA BAŞARAN% 0,072DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı : % 85,71Katılım Oranı : % 78,73
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAHMET KISA% 61,812.026İYİ PARTİYUSUF UYAR% 37,461.228SAADET PARTİSİHÜSEYİN İRMİKCİ% 0,413BTPABDULLAH ÇETİNKAYA% 0,3411DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı : % 98,08Katılım Oranı : % 94,49
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPİHSAN ÖZTOKLU% 53,625.615İYİ PARTİABDULLAH KOÇ% 41,864.384SAADET PARTİSİVEYSEL KAPCI% 2,86300DİĞER% 0,7376DPYUSUF ÖZDOĞAN% 0,5254VATAN PARTİSİAHMET AKDAĞ% 0,2425BTPEMİNE BİLGİ% 0,1718EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı : % 73,08Katılım Oranı : % 91,72
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPNURİŞEN KOÇAK% 67,062.449SAADET PARTİSİDURSUN ALİ YAŞA% 30,041.097CHPDURSUN DÖLEKER% 2,0374DPMUSTAFA ŞAFAK% 0,4717BTPFİGEN TEKE% 0,4115EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı : % 54,65Katılım Oranı : % 82,08
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHÜSEYİN OPRUKÇUHÜSEYİN OPRUKÇU% 36,116.626AK PARTİADEM ERDAL% 31,9214.702CHPBÜLENT ECEVİT TATLIDİL% 26,8212.355İYİ PARTİYAŞAR YAMAN% 2,881.327BTPALİ TEKE% 0,85392HDPSIDDIK ATICI% 0,53246SAADET PARTİSİNAZIM SEYHAN% 0,5231DİĞER% 0,39179GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı : % 60Katılım Oranı : % 91,05
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAHMET DEMİR% 57,742.125BBPNASUH YANMAZ% 35,921.322SAADET PARTİSİMESUT SOLAK% 3,18117İYİ PARTİMURAT KARA% 2,3185BTPRECEP BÜYÜKGÜLER% 0,8431HADİM
Açılan Sandık Oranı : % 70,59Katılım Oranı : % 89,84
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAHMET HADİMİOĞLU% 49,892.519MEHMET ÖZDEMİRMEHMET ÖZDEMİR% 42,662.154İYİ PARTİİBRAHİM ŞİMŞEK% 3,98201BTPHALİME KESKİN% 2,18110SAADET PARTİSİHASAN BAL% 1,1156DSPHARUN KOCABIYIK% 0,189HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı : % 84,21Katılım Oranı : % 92,49
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPMEHMET BAKKAL% 53,241.160BBPİSMET UYSAL% 42,27921SAADET PARTİSİHALİL İBRAHİM AYLAK% 2,1647BTPEMİN YENTÜRK% 1,8841DİĞER% 0,4610HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı : % 97,87Katılım Oranı : % 83,21
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ÇİĞDEM% 55,085.847İYİ PARTİAHMET TEMİZ% 28,933.071BBPNUSRET AKGÜMÜŞ% 15,331.627SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇELİK% 0,2425TURHAN BAYKALTURHAN BAYKAL% 0,2122BTPMELEK BAŞARAN% 0,1415DPAYSEL ULUKIRLI% 0,088ILGIN
Açılan Sandık Oranı : % 58,28Katılım Oranı : % 84,44
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYALÇIN ERTAŞ% 52,7310.385İYİ PARTİMUSTAFA ÖĞDÜ% 34,46.774HASAN HÜSEYİN AKINCIHASAN HÜSEYİN AKINCI% 8,171.609SAADET PARTİSİLÜTFİ ÇELİK% 1,95385BTPZERRİN KARADEMİR% 1,49294DPHALİL KAYA% 0,68133DSPSEYİT MEHMET UYAN% 0,478DİĞER% 0,1836KADINHANI
Açılan Sandık Oranı : % 39,22Katılım Oranı : % 92,16
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET BADEM% 52,723.182HULUSİ ÇÖKGELHULUSİ ÇÖKGEL% 39,132.362BTPYILMAZ SARIBIYIK% 3,73225SAADET PARTİSİHÜSEYİN AYDOĞDU% 2,97179CHPVELİ KÖLELİ% 1,4487DİĞER% 0,021KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı : % 72,5Katılım Oranı : % 89,63
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET YAKA% 56,1911.771CHPKAMİL BÜLBÜL OKUYUCU% 42,038.805SAADET PARTİSİMUSTAFA ILDIZ% 1,42297BTPÖZGÜR ÜNVEREN% 0,2553DİĞER% 0,1122KARATAY
Açılan Sandık Oranı : % 73,26Katılım Oranı : % 83,02
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHASAN KILCA% 77,0295.551İYİ PARTİAHMET TAMER% 8,3510.353BBPKAZIM BİRTANE% 6,037.485SAADET PARTİSİSİNAN TOPRAK% 3,244.016CHPMEHMET ŞEFLEK% 2,63.222HDPHANGÜL IŞIK% 1,732.142BTPŞEMSETTİN GÜNÖRDÜ% 0,24303DİĞER% 0,22278DPMÜNİR NAİR KAPANDI% 0,22272MEHMET ALİ UÇARMEHMET ALİ UÇAR% 0,2248DSPEMEL UZHAN% 0,15184KULU
Açılan Sandık Oranı : % 81,1Katılım Oranı : % 68,57
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMURAT ÜNVER% 59,2111.523CHPGALİP POLAT% 37,757.346SAADET PARTİSİİHSAN GÖKÇE% 2,46479BTPCELALEDDİN ÖZTÜRK% 0,2548HALİS YILDIRIMHALİS YILDIRIM% 0,2141DİĞER% 0,1325MERAM
Açılan Sandık Oranı : % 76,1Katılım Oranı : % 84,02
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUSTAFA KAVUŞ% 70,92101.483İYİ PARTİMEHMET İLKER YİĞİT% 11,4216.342BBPÖMER ŞİMŞEK% 8,4812.138CHPMEHMET GAYRETLİ% 4,716.734SAADET PARTİSİHÜSEYİN SAYDAM% 2,743.917HDPARİF BAŞ% 0,67956DİĞER% 0,4571DPALİ KAYA% 0,29412BTPALİ ŞENEL ÇOBANOĞLU% 0,27390DSPADİL DURDU% 0,11162SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı : % 60,27Katılım Oranı : % 89,33
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİNAFİZ SOLAK% 58,165.845MEHMET GÜNEYMEHMET GÜNEY% 26,242.637SAADET PARTİSİZİYA TOKGÖZ% 6,72675İYİ PARTİMEHMET KARLI% 4,05407DİĞER% 2,27228BTPESRA BİLGİ% 1,56157BBPMUSTAFA DÖĞEN% 0,880DPSALİM KARA% 0,2121SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı : % 97,02Katılım Oranı : % 80,23
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAHMET PEKYATIRMACI% 67,32219.464İYİ PARTİMUAMMER ÇAĞLAYAN% 14,9948.861CHPAHMET ADİL TIRPAN% 6,0619.763BBPNURSEL AKGÜN% 4,8815.901SAADET PARTİSİKENAN ÖZCAN% 3,7412.204HDPRAMAZAN OT% 1,795.827DSPVELİ KARADEMİR% 0,321.048DPMUKADDES EDİRNELİGİL% 0,311.002BTPHASAN ÖZTÜRK% 0,311.001OSMAN BALCIOSMAN BALCI% 0,15487DİĞER% 0,13437SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı : % 64,25Katılım Oranı : % 86,77
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET TUTAL% 39,5910.310ABDULKADİR ÇATABDULKADİR ÇAT% 36,39.452CHPMEHMET KATLAV% 14,013.648İYİ PARTİMUAMMER URHAN% 4,681.220DİĞER% 2,54662BTPALİ AKBAL% 1,33346SAADET PARTİSİRAŞİT NERGİZ% 1,31340DPMEVLÜT AYVAZ% 0,2463TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı : % 72Katılım Oranı : % 90,87
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİOSMAN ARI% 59,991.966BBPALİ BEKİ ÖZÇÖLMEKCİ% 35,311.157SAADET PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 2,2373CHPHİLAL ÜLKÜ TÜREDİ% 1,549BTPRUKİYE KÜÇÜKASLAN% 0,9531DİĞER% 0,031TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı : % 41,67Katılım Oranı : % 86,47
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPNURETTİN AKBUĞA% 56,96843MHPİSMAİL BUDAK% 42,16624SAADET PARTİSİHASAN HÜSEYİN ÇALI% 0,619BTPALİ BİLGİ% 0,274YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 83,51
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHASAN KOÇER% 40,05499İYİ PARTİŞENAYDIN DOĞAN% 28,97361BBPMEMİŞ SOYLU% 28,41354BTPMÜRVET PEK% 1,215SAADET PARTİSİEBUBEKİR MÜCEVHER% 1,0413DİĞER% 0,324YUNAK
Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 81,63
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİABDULLAH EMRE DEMİRHAN% 47,62.998BBPYUSUF BAYAT% 39,582.493İYİ PARTİHALİM YILDIRIM% 10,23644SAADET PARTİSİHÜSEYİN ATILKAN% 1,3887BTPSÜLEYMAN KOÇTEPE% 0,9459DİĞER% 0,2717
Okuyucu Yorumları 0 yorum