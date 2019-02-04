Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,260-1,483 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,260 1,483 Ekmeklik diğer buğday 1,333 1,333 Düşük vasıflı buğday 1,226 1,400ARPALAR Arpalar 1,116 1,142DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,074 1,109 BAKLİYATLAR Fasulye 5,584 5,584
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