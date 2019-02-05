Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,269-1,427 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,269 1,427 Ekmeklik diğer buğday 1,258 1,296 Düşük vasıflı buğday 1,289 1,450Makarnalık buğday 1,446 1,449 ARPALAR Arpalar 1,094 1,136DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,983 1,113 BAKLİYATLAR Fasulye 4,590 5,227
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