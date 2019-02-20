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Konya Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 13:11 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,435 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,435 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,435 1,435 Makarnalık buğday 1,439 1,439 Ekmeklik diğer buğday 1,266 1,270 Düşük vasıflı buğday 1,264 1,475ARPALAR Arpalar 1,112 1,133 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,061 1,100 BAKLİYATLAR Fasulye 5,355 5,355

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