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Konya Ticaret Borsası

18.05.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı en düşük 2,311 lira, en yüksek 2,347 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı en düşük 2,311 lira, en yüksek 2,347 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Arpalar2,311

2,347
BAKLİYATLAR

Mısır2,1152,147

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Konya Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Taşkıran Eczanesi
Karatay
Avçil Eczanesi
Selcuklu
İrem Eczanesi
Selcuklu
Odabaşı Eczanesi
Selcuklu
Vizyon Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
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