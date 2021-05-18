Konya Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı en düşük 2,311 lira, en yüksek 2,347 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Arpalar2,311

2,347

BAKLİYATLAR

Mısır2,1152,147



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