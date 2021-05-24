Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,405, lira en yüksek 2,466 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4052,466
Düşük vasıflı buğdaylar2,4372,437
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır2,3952,449
BAKLİYATLAR
Arpalar2,5222,571
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