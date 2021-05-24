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Konya Ticaret Borsası

24.05.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,405 - 2,466 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,405, lira en yüksek 2,466 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4052,466
Düşük vasıflı buğdaylar2,4372,437
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır2,3952,449
BAKLİYATLAR

Arpalar2,5222,571

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Konya Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazartesi

Nakipoğlu Eczanesi
Karatay
Beyza Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Karabulut Eczanesi
Selcuklu
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Selcuklu
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