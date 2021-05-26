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Konya Ticaret Borsası

26.05.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,424-2,428 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,424, en yüksek 2,428 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4242,428
Ekmeklik diğer buğday2,4202,420
Düşük vasıflı buğdaylar2,4092,409
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,6032,639
Mısır2,5182,538

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İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:44
Akşam
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Yatsı
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Konya Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Betül Eczanesi
Karatay
Ferah Eczanesi
Selcuklu
Ferda Eczanesi
Selcuklu
Plaza Eczanesi
Selcuklu
Saygılı Eczanesi
Selcuklu
Zehra Eczanesi
Selcuklu
Bozkır Eczanesi
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