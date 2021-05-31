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Konya Ticaret Borsası

31.05.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,462-2,503 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,462, en yüksek 2,503 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4622,503
Ekmeklik beyaz sert buğday2,4742,474
Düşük vasıflı buğdaylar2,5012,501
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5612,605
Mısır2,3862,436

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Öğle
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İkindi
16:45
Akşam
20:12
Yatsı
21:49

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazartesi

Esma Eczanesi
Karatay
Mavi Eczanesi
Karatay
Akıncılar Eczanesi
Selcuklu
Burak Can Eczanesi
Selcuklu
Hande Eczanesi
Selcuklu
Karakurt Eczanesi
Selcuklu
Kule Eczanesi
Selcuklu
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