Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,462, en yüksek 2,503 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4622,503

Ekmeklik beyaz sert buğday2,4742,474

Düşük vasıflı buğdaylar2,5012,501

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5612,605

Mısır2,3862,436



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