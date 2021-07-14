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Konya Ticaret Borsası

14.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,524-3,031 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,524, en yüksek 3,031 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5243,031
Ekmeklik diğer buğday2,5022,926
Ekmeklik beyaz sert buğday2,4063,070
Düşük vasıflı buğdaylar2,4033,062
Makarnalık buğday2,7212,821
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,2952,591
Mısır2,4012,446Fasulye7,2237,223

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İmsak
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Sabah
05:32
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:20
Yatsı
21:56

Konya Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Cadde Eczanesi
Karatay
Aydan Eczanesi
Selcuklu
Erdoğan Eczanesi
Selcuklu
Esen Eczanesi
Selcuklu
İstasyon Eczanesi
Selcuklu
Saraç Eczanesi
Selcuklu
Sarı Eczanesi
Selcuklu
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