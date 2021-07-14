Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,524, en yüksek 3,031 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5243,031

Ekmeklik diğer buğday2,5022,926

Ekmeklik beyaz sert buğday2,4063,070

Düşük vasıflı buğdaylar2,4033,062

Makarnalık buğday2,7212,821

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,2952,591

Mısır2,4012,446Fasulye7,2237,223



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