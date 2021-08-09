YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

09.08.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,511-2,855 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,511, en yüksek 2,855 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar 2,847 2,924
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,511 2,855
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,451 2,965
Ekmeklik diğer buğday 2,426 2,841
Düşük vasıflı buğdaylar 2,422 2,755
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 2,378 2,501
Mısır 1,800 2,395Bakliyatlar

Fasülye 7,428 7,690

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
PARTNERKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan ettiKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan etti
Konya'da koyun otlatan çoban, yaralı bulduğu kartalı köpek saldırısından kurtardıKonya'da koyun otlatan çoban, yaralı bulduğu kartalı köpek saldırısından kurtardı

Konya Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:53
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:58
Yatsı
21:25

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Karalar Eczanesi
Karatay
Aydınlık Eczanesi
Selcuklu
Farabi Eczanesi
Selcuklu
Karakaya Eczanesi
Selcuklu
Serhat Eczanesi
Selcuklu
Zehra Eczanesi
Selcuklu
Elçin Eczanesi
Meram
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.