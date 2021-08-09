Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,511, en yüksek 2,855 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar 2,847 2,924

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,511 2,855

Ekmeklik beyaz sert buğday 2,451 2,965

Ekmeklik diğer buğday 2,426 2,841

Düşük vasıflı buğdaylar 2,422 2,755

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 2,378 2,501

Mısır 1,800 2,395Bakliyatlar

Fasülye 7,428 7,690



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