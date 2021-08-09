Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,511, en yüksek 2,855 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar 2,847 2,924
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,511 2,855
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,451 2,965
Ekmeklik diğer buğday 2,426 2,841
Düşük vasıflı buğdaylar 2,422 2,755
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar 2,378 2,501
Mısır 1,800 2,395Bakliyatlar
Fasülye 7,428 7,690
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