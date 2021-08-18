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Konya Ticaret Borsası

18.08.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,508-2,938 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,508, en yüksek 2,938 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar3,0583,07
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5082,938
Ekmeklik beyaz sert buğday2,6882,941
Ekmeklik diğer buğday2,5582,831
Düşük vasıflı buğdaylar2,5612,865
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4452,487
Mısır2,4482,470
Fasulye6,5247,954

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Konya Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Bakır Eczanesi
Karatay
Kumköprü Eczanesi
Karatay
Akdoğan Eczanesi
Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Özdemir Eczanesi
Selcuklu
Sare Eczanesi
Selcuklu
Tanyeli Eczanesi
Selcuklu
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