Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,508, en yüksek 2,938 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar3,0583,07

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5082,938

Ekmeklik beyaz sert buğday2,6882,941

Ekmeklik diğer buğday2,5582,831

Düşük vasıflı buğdaylar2,5612,865

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4452,487

Mısır2,4482,470

Fasulye6,5247,954



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