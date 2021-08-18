Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,508, en yüksek 2,938 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar3,0583,07
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5082,938
Ekmeklik beyaz sert buğday2,6882,941
Ekmeklik diğer buğday2,5582,831
Düşük vasıflı buğdaylar2,5612,865
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,4452,487
Mısır2,4482,470
Fasulye6,5247,954
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