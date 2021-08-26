Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,675, en yüksek 3,055 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar3,1753,286

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6753,055

Ekmeklik beyaz sert buğday2,7513,003

Ekmeklik diğer buğday2,6012,762

Düşük vasıflı buğdaylar2,6052,830

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,5332,584

Mısır2,5802,602

Fasulye7,7288,464



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