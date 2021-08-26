Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,675, en yüksek 3,055 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar3,1753,286
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,6753,055
Ekmeklik beyaz sert buğday2,7513,003
Ekmeklik diğer buğday2,6012,762
Düşük vasıflı buğdaylar2,6052,830
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,5332,584
Mısır2,5802,602
Fasulye7,7288,464
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